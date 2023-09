A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) soltou nota oficial ameaçando punir com suspensão os clubes do basquete masculino brasileiro que disputarem o Torneio Interligas, que começa hoje (15) com a participação de Corinthians, Pinheiros, Pato e Caxias.

O Interligas é uma competição amistosa que envolve equipes de terceiro escalão do NBB e da La Liga argentina. No calendário sul-americano tradicional, os melhores de cada país vão para a Champions League Americas (BCLA), o segundo pelotão joga a a Liga Sul-Americana, e o Interligas deveria servir para proporcionar calendário internacional a outros times competitivos desses dois países.

Mas, como consequência da movimentação da CBB para enfraquecer o NBB e criar um novo Campeonato Brasileiro, que ela entregou para a agência Dream Factory organizar, é grande o risco de o Interligas ser o único torneio continental com a presença das equipes do Brasil. Assim como no futebol, no basquete os times brasileiros também têm sido soberanos regionalmente.