Orador da turma: Moscardo concilia bola com estudos e segue na faculdade

Consegui entender como ele é fora de campo. O Gabriel, não o Moscardo. É um menino, tem 17 anos, cheio de sonhos. Muito educado, família deu uma educação muito boa. Ele gosta de ajudar as pessoas, mesmo sendo tímido. Se esforça muito para passar uma boa impressão. Guilherme Borges, amigo de Moscardo na faculdade

A rápida ascensão no profissional do Corinthians gerou um turbilhão de mudanças no dia a dia do jogador. Os treinos passaram para dois períodos, pegando manhãs e tardes, além das seguidas concentrações, viagens, e partidas no calendário apertado do futebol brasileiro.

Gabriel Moscardo e Guilherme Borges na sala de aula Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

Guilherme ressaltou que a dedicação com os estudos de Moscardo não diminuiu, embora a frequência às aulas três vezes por semana tenha sido afetada pela carreira. "Ele está sempre preocupado com conteúdo, chamando, copiando. Não descartou a faculdade de forma alguma, mas a rotina mudou", explicou,

O destaque no time principal também fez com que o jogador passe a lidar com a popularidade na faculdade. "Aos poucos está acontecendo, começando a ficar complicado para entrar na sala. Está virando a chave aos poucos. Fica com vergonha, mas dá toda a atenção do mundo", acrescentou Guilherme, entre risos.

Moscardo já foi convocado pela seleção brasileira sub-23, mas ainda não atuou representando sua faculdade — embora a Atlética da Unip o tenha convidado. Questionado sobre o rendimento do jogador nas provas e avaliações, o amigo foi direto: "Fiquei de recuperação e não vi ele lá. Chega a ser bizarro o quão dedicado ele é".