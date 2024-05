Thiago Monteiro bate Monfiels no Masters 1000 de Roma

Perfection from Thiago ?@dThiagoMonteiro sees off Monfils 6-2 7-5 to progress in Rome! @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/qEngK0WgHy

? ATP Tour (@atptour) May 8, 2024

Thiago Monteiro já tem seu adversário da segunda rodada definido. Trata-se do australiano Jordan Thompson, que ocupa a 35ª posição do ranking.

No final do mês passado, Thiago Monteiro surpreendeu e venceu o grego Stefanos Tsitsipas no Masters 1000 de Madri. Apesar da grande vitória, ele acabou caindo na terceira rodada, ao ser derrotado pelo tcheco Jiri Lehecka.