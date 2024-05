Palmeiras divulga detalhes sobre venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR; veja preços

????? ????? ?? ?

O Rio Grande do Sul precisa de nós! Juntos, podemos ajudar as milhares de vítimas dos temporais do estado. Confira as nossas ações e contribua! #PorUmFuturoMaisVerde pic.twitter.com/CwCJ3d7vWG

Os sócios-torcedores Avanti poderão adquirir seus bilhetes a partir desta quinta, às 12 horas. A venda para os assinantes do Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Enquanto o público geral poderá adquirir os ingressos a partir de sábado, às 11 horas.

Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda na Arena Barueri acontecerá no dia do jogo, das 9h até o intervalo da partida, na bilheteria principal do estádio (Av. Pref. João Vila Lobos, 1001).

No Brasileirão, o Palmeiras tem oito pontos e ocupa o sexto lugar. Na última rodada, o clube venceu o Cuiabá, na Arena Pantanal, por 2 a 0.