Abel Ferreira supera polêmica com a BYD e ganha carro híbrido por título do Paulistão

Abel Ferreira e BYD fizeram as pazes. O técnico do Palmeiras recebeu da montadora chinesa um SUV híbrido do modelo Song Plus DM-i nesta quarta-feira como presente pelo título do Campeonato Paulista. O português havia dito que não gostava de carros elétricos após a conquista do Estadual. E dias depois, foi provocado pela empresa, patrocinadora da competição, com um vídeo nas redes sociais.

Desta vez, porém, Abel elogiou o veículo, movido por eletricidade e combustível. "Não tinha noção que um automóvel híbrido tinha essa autonomia. Além de toda a tecnologia, é um modelo que não tem rodízio, uma grande vantagem para todos nós", disse o treinador alviverde.

Ele completou: "A nossa vida é muito corrida, nas cidades como São Paulo, com muito trânsito. É uma economia enorme e o carro elétrico faz toda a diferença. É pela nossa qualidade de vida, não tem comparação."