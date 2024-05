Mourinho revela arrependimento em recusa à seleção portuguesa e permanência na Roma

O técnico português relatou a dificuldade que teve nos torneios continentais pela equipe italiana e pelo Manchester United, no qual conquistou o título da Europa League em 2017.

"As duas finais europeias foram as mais difíceis da minha carreira. A final da Liga Europa, com o Manchester United, também foi muito complicada, foram duas equipas que, quando cheguei, estavam numa situação muito complicada. Alguns treinadores são mais espertos do que eu e escolhem os desafios ideais, as melhores condições para terem sucesso. Protegem eles mesmos. Gosto de desafios, mesmo que se tornem injustos para mim porque não podem esperar que vença títulos quando a minha equipe não é a mais forte", relatou.