Mbappé tem números abaixo do esperado nas fases finais da Champions League

Na última terça-feira, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Borussia Dortmund nas semifinais e deu adeus à Champions League de 2023/2024. O astro da equipe, Kylian Mbappé, decepcionou o torcedor e segue com números abaixo do esperado nas fases finais da maior competição de clubes do mundo.

Segundo o Sofascore, em sete jogos somando semifinais e finais de Champions League, Mbappé balançou as redes em apenas uma oportunidade e perdeu sete grandes chances de marcar um gol. Nestas fases da competição, ele ficou em campo durante 626 minutos e finalizou 21 vezes, sendo 12 em direção da meta.