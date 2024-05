Corinthians é escalado com Paulinho e Biro titulares para enfrentar o Nacional-PAR na Sul-Americana

Outra novidade é a presença de António Oliveira. O português conseguiu a licença da Uefa e, enfim, poderá assinar a súmula como comandante do Timão.

A escalação do Corinthians, portanto, tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Guilherme Biro; Gustavo Mosquito, Wesley e Romero.

Os titulares do Timão para o jogo! ?#NACxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/B1yQa81V57

? Corinthians (@Corinthians) May 7, 2024

O time do Parque São Jorge foi derrotado pelo Argentinos Juniors na última rodada do torneio e, com isso, caiu para a terceira posição do Grupo F, com quatro pontos. Neste momento, a equipe está fora da zona de classificação à próxima fase.