Técnico do Palmeiras, Abel parabeniza Lando Norris por 1ª vitória na Fórmula 1: "Que venham mais"

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, parabenizou Lando Norris, piloto da McLaren, que conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 ao vencer o GP de Miami no último domingo. Além de fazer uma publicação em seu Instagram desejando mais conquistas para o piloto, o treinador comentou que acompanhou o início da corrida antes da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal.

"Até antes de irmos para o aquecimento, até acontecer aquela confusão toda que beneficiou Lando e ele passou para o primeiro lugar. Depois deixei de ver, mas fiquei curioso para saber o que tinha acontecido no fim. Vocês sabem que gosto de esportes motorizados, gosto muito de Fórmula 1 e acompanho o Lando Norris pela ligação que aconteceu no ano que eu cheguei. No primeiro jogo que ele assistiu, ganhamos de 4 a 0 e ele é o número 4", disse o treinador em entrevista à TV Palmeiras.