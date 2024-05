Com treino técnico e tático, Atlético-MG segue preparação para jogo na Libertadores

Domingão com jogadores em campo, no foco da Liberta! ??? pic.twitter.com/rEygztoy8f

? Atlético (@Atletico) May 26, 2024

O jogo contra o Caracas está marcado para a próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Antes deste duelo, o elenco do Galo realizará mais um treino nesta segunda.

O Atlético-MG aparece na primeira colocação do Grupo G, com 12 pontos, e já está classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores. Por outro lado, o Caracas ocupa a lanterna e tem apenas um ponto conquistado.

Por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, Gabriel Milito teve bastante tempo de preparar sua equipe para o confronto contra os venezuelanos. A última vez que o Galo entrou em campo foi na quarta-feira, quando enfrentou o Sport, pela Copa do Brasil.