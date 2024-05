Fim de uma era! Dortmund confirma que não renovará contrato de Marco Reus

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q

Pelo Dortmund, Reus entrou em campo em 424 oportunidades e, até o momento, marcou 168 gols e distribuiu 128 assistências. Além disso, ele conquistou a Copa da Alemanha duas vezes e foi peça fundamental para levar o clube alemão à final da Champions League de 2013.

Hans-Joachim Watzke, CEO do Dortmund, elogiou a história construída pelo jogador no clube. Ele também espera que Reus volte ao time alemão no futuro, mas com outro cargo.

"Marco Reus é um dos maiores jogadores deste clube. Ele nasceu em Dortmund, jogou quase dez anos nas categorias de base, esteve no time profissional por doze anos e foi capitão do nosso time por muito tempo. A sua ligação ao Borussia Dortmund é extraordinária. Desejamos ao Marco tudo de melhor para o seu futuro. Esperamos sinceramente que ele regresse ao Borussia após a sua carreira profissional, porque há muitas tarefas emocionantes à sua espera aqui em Dortmund", declarou.