Sob o lema de combate ao racismo, Corinthians lança novos uniformes para temporada

"A parceria entre a Nike e o Corinthians para promover palestras sobre o racismo para os elencos profissionais e as categorias de base é de extrema importância. É um passo crucial para o letramento racial dentro do futebol, um ambiente que infelizmente continua sendo fértil para esse tipo de crime. A grandeza dessas duas instituições se unindo nesse esforço de conscientização demonstra um compromisso real com a promoção da igualdade e o combate ao racismo, e esperamos que essa iniciativa inspire outras organizações a seguirem o mesmo caminho", relatou Marcelo Carvalho, Diretor do ODRF.

O evento no salão nobre do Parque São Jorge contou com nomes importantes, como a alta cúpula da diretoria do Timão, e ídolos históricos do clube, como Zé Maria e Wladimir, Artistas e influencers também comparecerem à sede social do clube.

A atacante Carol Nogueira, da equipe feminina do Corinthians, e o MC Jotapê, foram os modelos da divulgação dos novos uniformes.