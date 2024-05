Flamengo se reapresenta e inicia preparação para encarar o RB Bragantino

Nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo se reapresentou após a vitória contra o Amazonas e deu início à preparação para o jogo diante do RB Bragantino. As equipes se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Brasileirão.

O treino foi o primeiro depois da vitória magra diante do Amazonas por 1 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. A torcida vaiou a atuação do time após o jogo, e o técnico Tite virou alvo de duras críticas.

O Flamengo não tem entregado boas atuações nas últimas partidas. Antes de derrotar o Amazonas, o Rubro-Negro não vencia há três partidas, sendo duas derrotas consecutivas.