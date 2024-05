Atalanta vence Lecce por 2 a 0 fora de casa e garante vaga na Liga dos Campeões

A Atalanta está na Liga dos Campeões. Os gols de De Ketelaere e Scamacca no Estádio Via del Mare no início do segundo tempo garantiram a vitória de 2 a 0 ao técnico Gian Piero Gasperini e a participação da equipe - ficou em 5º no Campeonato Italiano - na próxima edição da competição continental. O Lecce ficou na 13ª posição no campeonato. Agora, a Atalanta se prepara para a final da Liga Europa com o Bayer Leverkusen nesta quarta-feira em Dublin.

O jogo começou em um ritmo alto. A Atalanta envolvia Falcone com Miranchuk, aos 4 minutos, e Pasálica, aos 7 minutos. O Lecce respondeu com uma oportunidade dupla de Piccoli, mas Musso se opôs duas vezes em alguns segundos, aos 9 minutos.

Depois, houve um chute perigoso de Scamacca (aos 18) que Falcone espalmou, antes de um longo período de parada pontuado pela lesão de Gendrey, além de um cartão amarelo ao holandês Hateboer.

O zagueiro do time visitante Zappacosta lascou a junção das traves aos 39, enquanto um gol de Dorgu, do Lecce, com assistência de Ramadani, foi cancelado por impedimento.

Gasperini retornou para o segundo tempo com De Ketelaere e Ederson para os lugares de Touré e Zappacosta. Uma oportunidade perdida pelo montenegrino Krstovic em passe de Piccoli foi o prelúdio para os gols da Atalanta.

Primeiro, Scamacca serviu em profundidade De Ketelaere, que com um toque abaixo ultrapassou Falcone aos 3 minutos. Em seguida, Miranchuk marcou de cabeça no canto aos 8 minutos.

A partida praticamente terminou ali, pois a Atalanta só pensava em Dublin e se preservou para não correr mais riscos.