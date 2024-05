Dudu e Bruno Rodrigues participam de jogo-treino do Palmeiras e comemoram: 'Estamos de volta'

O sábado foi de novidades no Palmeiras. Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu participaram da goleada sobre o São Bento por 6 a 1, em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. A dupla está de volta após se recuperar de lesões no joelho direito e deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira já nos próximos compromissos do clube.

"Foi bom, deu para movimentar e correr bem. Agora no final do segundo tempo deu uma cansadinha, mas foram oito meses sem jogar futebol e agora estamos de volta para ajudar o time. Foi bom para o começo", afirmou Dudu, que é a principal esperança da torcida palmeirense com a saída de Endrick para o Real Madrid.

A partida foi disputada em três tempos de 35 minutos cada. A última etapa foi a equipe mais próxima da que é utilizada por Abel Ferreira. Dudu e Bruno Rodrigues participaram de dois dos três tempos. Os gols do Palmeiras foram marcados por Gabriel Menino, Rony, duas vezes, Rômulo, Flaco López e Mayke.

Assim como Dudu, Bruno Rodrigues também celebrou a oportunidade de voltar a jogar com os companheiros. "Muita alegria por voltar. É muito importante, a gente ficou um longo tempo parado. Hoje podemos ter um pouco o ritmo de um jogo. Não foi nada fácil chegar até aqui. Estou muito feliz mesmo e é agradecer ao grupo todo e, claro, ao Baixola, pelo dia a dia ao longo da nossa recuperação. Estou muito feliz por ter passado esse tempo todo com ele", disse o camisa 11.

Alguns atletas foram preservados do jogo-treino e realizaram atividades físicas e técnicas à parte. O Palmeiras volta a campo somente na próxima quinta-feira, às 21h, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe alviverde venceu o duelo de ida no Allianz Parque por 2 a 1.