Chelsea vence e complica o Tottenham na briga por vaga na Champions League

A partida começou com o domínio do Chelsea, que chegou ao primeiro gol aos 24 minutos, com o zagueiro Chalobah finalizando de cabeça após uma cobrança de falta.

As equipes vieram para o segundo tempo muito diferentes, com o Tottenham tomando as rédeas da partida, mas sem converter as suas oportunidades.

Mais eficiente, o Chelsea chegou ao segundo após nova cobrança de falta. Artilheiro da equipe, Cole Palmer mandou no travessão e o senegalês Nicolas Jackson converteu o rebote de cabeça, aos 27 minutos da etapa complementar.