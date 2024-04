Estados Unidos e México retiram candidatura para sediar Copa do Mundo feminina de 2027

A US Soccer anunciou no início da noite desta segunda-feira a retirada da candidatura conjunta com o México para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027. Assim, a concorrência do Brasil diminui.

Em um comunicado publicado no X, as Federações dos Estados Unidos e do México informaram que "mudarão o foco para buscar" a edição de 2031 da Copa do Mundo.

No dia 17 de maio, a Fifa anunciará o país-sede do evento, em cerimônia realizada na Tailândia. Liderada pela CBF, a candidatura brasileira disputa com o trio Bélgica, Alemanha e Holanda.