DM: Pablo Maia passará por cirurgia no São Paulo, e Welington tem lesão constatada

O São Paulo atualizou nesta terça-feira o quadro clínico do volante Pablo Maia e do lateral esquerdo Welington. Fora do Choque-Rei da última segunda-feira, o primeiro precisará por uma cirurgia para a reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda.

Pablo Maia se machucou no último lance da atividade da véspera do clássico contra o Palmeiras. O clube analisava o caso e não descartava a possibilidade de um tratamento convencional, sem necessidade de cirurgia, mas ele realizou novos exames e consultou especialistas, que indicaram a operação.

Já Welington realizou exames de imagem que detectaram uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O atleta sentiu dores no local e foi substituído no segundo tempo do Choque-Rei da última segunda-feira, no Morumbis.