De volta após punição, Gabigol afirma estar ansioso e pede 'Maracanã lotado' à torcida do Flamengo

VAI PRO JOGO! Gabi está relacionado para a estreia do Flamengo na Copa do Brasil! O camisa 10 conta com o Maracanã lotado mais uma vez pela Nação Rubro-Negra! #VamosFlamengo

Nesta quarta-feira, o Flamengo encara o Amazonas pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Maracanã. O camisa 10 reiterou que deseja ver o estádio cheio e que o clube carioca saia com o triunfo no duelo.

"Então, como eu falei, ansioso para manhã, espero encontrá-lo. Espero o Maracanã cheio e o mais importante: que o Flamengo vença", concluiu.