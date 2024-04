Bronze em Tóquio, Bruno Fratus anuncia que não irá participar das Olimpíadas de Paris

Por mais difícil que seja, eu optei por não competir a seletiva olímpica semana que vem e consequentemente não estarei em Paris.

É difícil passar uma mensagem tão pessoal, baseada em sentimentos e situações tão íntimas, ainda mais cedendo a superficialidade do formato dessa rede social. Sinceramente, preferia estar conversando com cada um de vocês, olho no olho, e agradecer pelo apoio incondicional de todos que me acompanharam e mandaram mensagens de incentivo durante esse ciclo todo.

Quero dizer que tudo isso não faria sentido sem vocês e por fim dizer que essa não é uma mensagem de aposentadoria, mas sim de um breve hiato.

Com toda essa situação surgiu a urgência de um cuidado maior comigo mesmo, tirar o atleta e a performance de foco e cuidar do ser humano por trás disso tudo.

Saúde é papo sério.

Depois de três Olimpíadas, não faria sentido ir até Paris, vestir o uniforme do Brasil, sem a plena convicção de que eu estou em condições de brigar pela prova.