Corinthians x Argentinos Juniors: veja prováveis escalações e informações do jogo pela Sul-Americana

António Oliveira pode ter novidades na escalação. O volante Raniele cumpriu suspensão no último jogo e pode voltar a ser relacionado. Ele se recuperava de um trauma no tornozelo direito, mas deve ir para a partida. O zagueiro Cacá, que cometeu erros diante do Flamengo, pode perder a vaga para Gustavo Henrique.

Os laterais Diego Palacios e Matheuzinho, o volante Maycon e o atacante Pedro Henrique, lesionados, seguirão como desfalques. Já Fausto Vera, com dores na região posterior da coxa esquerda, é dúvida.

Do outro lado, o Argentinos Juniors ainda sonha com a classificação à próxima fase da Sul-Americana. A equipe está na terceira posição da chave, com um ponto a menos que o Corinthians, e pode ultrapassá-lo caso vença em Itaquera.

O time vem de vitória sobre o Rosario Central, por 3 a 2, pelo Campeonato Argentino, competição o qual aparece em sexto lugar. Na Argentina, a equipe venceu o Timão por 1 a 0, com reservas.

FICHA TÉCNICA