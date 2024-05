OK, OK! Abel Ferreira está dispensado de lutar pelo título

Ao acabar de ler as duas brilhantes notas de duas das minhas pessoas mais queridas no UOL, e ambas com lugar de fala, Alicia Klein e PVC, recolho-me à minha insignificância e passo a concordar com Abel Ferreira: se seguir jogando em Barueri, ou melhor, fora da casa verde, ninguém poderá cobrar títulos dele.

Como o Palmeiras seguirá tendo de jogar fora de seu estádio, não exijam taças.

É só até 2044 mesmo.