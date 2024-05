Dorival Júnior viaja para assistir jogos do Palmeiras, São Paulo e Corinthians

"As observações fazem parte de um trabalho constante do Departamento de Seleções. Enquanto o Dorival e o Celso estarão nos estádios, o restante da comissão técnica vai ficar no Rio plenejando toda a preparação para a disputa dos dois amistoso e da Copa América. Eles estão detalhando toda a programação de trabalho dentro e fora do campo, além dos conteúdos dos treinos", afirmou o coordenador executivo geral das Seleções Brasileiras Masculinas, Rodrigo Caetano.

Antes da Copa América, a Seleção jogará dois amistosos contra México e Estados Unidos, respectivamente. O primeiro será no dia 8 de junho, no Kyle Field, em College Station, no Texas. Já o segundo acontece no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida

Por fim, a competição Sul-Americana começa no dia 20 de junho. O Brasil se encontra no mesmo grupo de Costa Rica, Colômbia e Paraguai.