Michel Araújo explica pouca minutagem de James no São Paulo: "Talvez seja por escolha dos treinadores"

Apesar dos elogios de Michel Araújo, James Rodríguez ainda não conseguiu deslanchar com a camisa do São Paulo. O colombiano chegou com status de craque, mas não correspondeu às expectativas. Ao todo, ele possui dois gols e quatro assistências em 22 aparições pelo Tricolor.

James não entra em campo desde o empate em 0 a 0 com o Palmeiras, no dia 29 de abril, pelo Brasileirão, quando atuou por cinco minutos. O jogador não foi relacionado para os seguintes jogos do São Paulo por lesão.

O futuro de James no São Paulo ainda é incerto. O meia possui contrato até o final de junho, mas a pouca produtividade atrelada ao alto salário podem fazer com que o Tricolor não opte por sua renovação.