Lorran presenteia mãe com camisa de jogo contra o Corinthians

A parte técnica é algo que chama a atenção no futebol de Lorran. Criativo, ele esteve envolvido em uma série de oportunidades ofensivas no duelo contra o Corinthians. Ele destacou o entrosamento com uma peça no meio-campo flamenguista. "Me sinto à vontade de jogar com o Gerson", disse.

Além disso, Lorran está apresentando uma rápida adaptação com os profissionais, sem encontrar dificuldades na parte física. "Eu estou fazendo um trabalho, estou me sentindo muito bem na parte física", explicou o meia.