Palmeiras x Independiente del Valle: veja onde assistir ao jogo pela Libertadores

Apesar da posição confortável na Libertadores, o Palmeiras vem de derrota no Brasileirão, para o Athletico-PR, por 2 a 0, na Arena Barueri. O tropeço consolidou o início abaixo no torneio, com oito de 18 pontos conquistados.

Já o Independiente del Valle está na ponta do Campeonato Equatoriano, com 28 pontos. Diferentemente do Verdão, o time venceu o último compromisso, por 2 a 1, contra o El Nacional, pela liga nacional.