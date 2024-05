Fábio Santos comenta possível saída de Cássio do Corinthians: "É uma bucha para o presidente"

Nesta segunda-feira, o ex-lateral Fábio Santos falou sobre a possível saída do goleiro Cássio do Corinthians. O experiente atleta perdeu posição na equipe titular para Carlos Miguel e recebeu uma proposta de três anos do Cruzeiro.

"Na cabeça dele, ele achou que iria se aposentar no Corinthians, mas as coisas saíram do trilho e abriu essa possibilidade de mercado. Hoje, o Cássio está no banco e ainda pega muito, tem contrato até o final do ano. A proposta do Corinthians não deve ser de três anos. O que Cássio fez não vai se apagar. O mais importante é ele estar feliz, ver o que é mais importante. Se ficar no Corinthians, sem estar rendendo, você tem mais desprazer no dia a dia", disse Fábio Santos no Resenha da Rodada da ESPN.

Atualmente com 36 anos, Cássio deseja jogar até os 40. O arqueiro tem contrato com o Timão até o fim do ano e espera uma renovação mais longeva.