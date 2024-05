Brunoro contratou Edmundo sem Eurico saber: 'Quis matar todo mundo'

A contratação de Edmundo pelo Palmeiras deixou Eurico Miranda furioso. José Carlos Brunoro, dirigente do clube alviverde na época da Parmalat, contou no segundo episódio da série História da Bola, do UOL, que todo o processo foi feito sem o o ex-vice-presidente do Vasco saber.

Quando o Eurico voltou ele queria matar todo mundo porque vendeu o Edmundo. Não foi uma compra barata, mas seria muito mais difícil com a presença do Eurico. Mas foi assim, sem ele saber

Brunoro conta que ele e o empresário de Edmundo, Pedrinho Vicençote, aproveitaram que Eurico tinha viajado para a Europa, e negociaram a venda do atacante direto com o então presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada.