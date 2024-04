André Silva vibra com bom início no São Paulo e revela onde prefere atuar

André Silva.

"Adaptação rápida, porque o grupo é bom. Isso é fundamental. Sou um cara aqui de São Paulo, clube maravilhoso, as pessoas são maravilhosas aqui para trabalhar. Então, me sinto em casa, me sinto bem, me sinto feliz aqui", prosseguiu.

André Silva já atuou como centroavante, substituindo Calleri, e como segundo atacante desde que chegou ao São Paulo. Mas, na última quinta-feira, na estreia de Luis Zubeldía como treinador, foi a vez de ele jogar como ponta-direita, função com a qual ele não está acostumado, mas que o argentino identificou que ele seria capaz de exercer.