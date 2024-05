Diniz exalta empenho defensivo do Fluminense e rasga elogios a Manoel, autor do gol da vitória no Chile

"O gol foi maravilhoso, pela circunstância do jogo. Esse gol foi para coroar minha volta, para as pessoas que sempre me ajudaram, sempre estiveram comigo, então eu sou grato. A todos os meus companheiros, ao professor Diniz, que sempre me deu forças no momento mais difícil da minha vida. Fico muito feliz por poder fazer o gol e ajudar a equipe", contou

Diniz também festejou o gol do atleta e ainda elogiou o comprometimento e o profissionalismo de Manoel.

"Isso é um prêmio para Fluminense e um prêmio para o Manoel. Vocês conhecem pouco da intimidade dos jogadores e aqui está um dos grandes exemplos de profissional que eu trabalhei na minha vida. Ele é um excelente jogador, uma pessoa do mais alto quilate. Então é muito merecido. Um cara que honra a profissão, sabe conviver como poucos. Treina com a idade, com o joelho doendo, não fica fora de treino quase nunca, a gente tem que tirar ele do campo. Soube treinar e se preparar para voltar. Manoel ficou praticamente um ano sem jogar futebol e voltou em condições melhores do que os nossos jogadores", revelou.

Por fim, o treinador ainda falou sobre Thiago Silva, novo reforço do clube carioca, anunciado na última terça-feira.

"É um presente para o Fluminense e um presente para o futebol brasileiro. Um dos grandes jogadores do últimos 15, 20 anos no futebol internacional. Conseguiu jogar em alto nível até hoje, uma regularidade impressionante. A gente vai poder contar com um jogador de nível internacional hoje", apontou.

O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o São Paulo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso pela Libertadores é no dia 16 de maio, diante do Cerro Porteño, no Maracanã, às 19 horas.