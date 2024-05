Técnico do Real Madrid, Ancelotti aponta Vinicius Júnior como candidato para ganhar a Bola de Ouro

Vaya noche la de ayer!! Lo volvemos a hacer... es una locura!!! ??? pic.twitter.com/HbbIuSycfl

? Vini Jr. (@vinijr) May 9, 2024

O brasileiro foi um dos destaques da classificação do clube merengue para a final da Liga dos Campeões sobre o Bayern de Munique, em semifinal que terminou em 4 a 3 no agregado. Na partida de ida (2 a 2), ele marcou os dois gols do time espanhol. Enquanto no jogo de volta (2 a 1), ajudou na criação de jogadas, com dribles e passes perigosos.

Ao todo, Vinicius realizou 36 jogos na atual temporada, marcou 21 gols e distribuiu 11 assistências. Ancelotti também exaltou a qualidade técnica do atacante e o seu profissionalismo.

"Quando cheguei só tinha visto o Vinicius na TV. Ele me pareceu ser um jogador com um talento espetacular. Ele foi capaz de colocar muitas coisas em torno desse talento. Mais habilidade para se desmarcar, mais eficiência na finalização... E tem feito isso com um trabalho diário espetacular. Sempre focado nos treinos, com recuperação após os jogos... Um profissional muito sério e merece o que conseguiu."