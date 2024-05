Com dois de Veiga, Palmeiras goleia Liverpool-URU e encaminha vaga às oitavas da Libertadores

O jogo

Com três minutos no primeiro tempo, Matías Ocampo chegou a abrir o placar para o Liverpool-URU, mas a arbitragem anulou o tento por impedimento do atacante. Aos 16, o Palmeiras quase marcou. A bola sobrou com Raphael Veiga na entrada da área e o meia bateu firme, carimbando o travessão de Lentinelly. Três minutos depois, Barrios finalizou de longe e Weverton fez a defesa tranquila.

Por volta dos 20 minutos, Gabriel Menino lançou a bola para Endrick na área, o camisa 9 chegou antes do goleiro e acabou mandando para fora. Pouco depois, Estêvão fez boa jogada, finalizou de dentro da área, mas foi travado. A bola sobrou para Lázaro, que disputou a bola e mandou por cima do gol. Aos 30, Diego García saiu em velocidade, cruzou na área e Marcos Rocha fez o corte.

Na reta final do primeiro tempo, Estêvão tentou encobrir Lentinelly, que saiu errado, mas a bola passou por cima do gol. Aos 43 minutos, Raphael Veiga fez um golaço para levar o Palmeiras em vantagem para o intervalo. Marcos Rocha deu bom passe para o meia, que avançou na área e soltou uma pancada. A bola ainda tocou no travessão antes de balançar a rede.

Aos cinco minutos do segundo tempo, Luciano Rodríguez cobrou falta direto no gol de Weverton e viu o goleiro defender. Pouco depois de sair do banco de reservas, Rony saiu em velocidade, driblou Lentinelly, mas não conseguiu concluir a jogada. Aos 19, Veiga deu bom lançamento para Endrick, que saiu cara a cara com o goleiro e chutou em cima do goleiro, desperdiçando a chance de ampliar.

Depois das duas boas chegadas, o Palmeiras fez o segundo. Endrick devolveu o passe para Raphael Veiga, que finalizou de dentro da área e balançou a rede aos 25 minutos. Pouco depois, o árbitro chegou a marcar uma penalidade para o Liverpool-URU, mas após revisão do VAR, foi detectado o impedimento na jogada e o pênalti foi anulado.