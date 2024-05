Vasco segue preparação para encarar o Vitória pelo Brasileirão

O Vasco treinou nesta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa, e deu continuidade à preparação para o duelo contra o Vitória. A partida acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, pela sexta rodada do Brasileirão.

A equipe treinou ainda sob o comando do interino Rafael Paiva, que assumiu o cargo de treinador após a demissão de Ramón Díaz.

Em vídeo divulgado pelo clube, os jogadores, incluindo atletas titulares na última partida, como Vegetti e Lucas Piton, foram vistos realizando atividades com e sem bola.