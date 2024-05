Casares ironiza jogos do São Paulo pelo Brasileirão na segunda-feira

Contra Fluminense e Cruzeiro, o São Paulo jogará pela pela terceira vez na segunda-feira nesta edição do Campeonato Brasileiro. O presidente Casares ironizou a situação e elogiou a torcida do São Paulo.

"A CBF já fez algumas coisas engraçadas. Ela tirou um técnico (Dorival Jr). Eu brinco quando encontro com Ednaldo: 'Poxa, não faz isso com a gente'. Mas, tem o lado vantajoso, eles sabem que o nosso torcedor não tem deserto no Chile, horário. O torcedor do São Paulo, como clube mais popular do Brasil, vai lotar segunda-feira contra o Fluminense e contra o Cruzeiro vai ser a mesma coisa", disse.