Autor de dois gols no Uruguai, Veiga soma bons números pelo Palmeiras na Libertadores; confira

? 48 mins p/ participar de gol (!)



? 13 passes decisivos (!)



? Nota Sofascore 8.47 (!) pic.twitter.com/pelw8f2SJj

O jogador é o líder em assistências na Libertadores, empatado com Leonardo Fernández, do Peñarol, e Marcos Portillo, do Talleres. Somente o atacante Paulinho, do Atlético-MG, participou de mais gols que Raphael Veiga no torneio, com seis envolvimentos.

Com a vitória sobre o Liverpool-URU, o Palmeiras lidera o grupo F com folga e precisa de apenas mais um ponto para confirmar sua vaga nas oitavas de final.