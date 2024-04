Inter de Limeira vence o Pouso Alegre em estreia pela Série D; Água Santa ganha com gol de Neilton

Pela segunda rodada da Série D, o clube paulista volta aos gramados, no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), para visitar o Costa Rica-MS. Já o Pouso Alegre, um dia antes, às 15h, recebe o São José, no Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi.

Com gol de Neilton, Água Santa bate o Patrocinense pela Série D

Ainda neste sábado, o Água Santa também estreou na Série D do Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Patrocinense. Jogando fora de casa, no Estádio Pedro Nascimento, a equipe contou com gols de Gustavo Nescau e Neilton, ambos na segunda etapa.

Assim, o Água Santa começa liderando o Grupo G, com três ponto somados. Ainda sem pontuar e com saldo negativo de dois gols, o Patrocinense aparece na oitava colocação.

Pela segunda rodada da Série D, o Água Santa volta aos gramados, no próximo sábado, às 18h, para receber o Maringá. Já o Patrocinense, no mesmo dia, às 15h, visita o Santo André no Estádio Bruno José Daniel.

Confira os outros resultados deste sábado pela Série D