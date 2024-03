Paris-2024: Medalha vai valer R$ 56 mil aos atletas do Time Rio

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou novidades no Time Rio para os Jogos de Paris. Os atletas olímpicos e paralímpicos que conquistarem medalha vão ganhar R$ 56 mil.

O que aconteceu

Paes participou de evento hoje (21), no Palácio da Cidade. A cerimônia contou também com representantes do Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico do Brasil.

O prefeito fez uma mudança de última hora e apontou que os medalhistas vão ganhar sete vezes a bolsa mensal, que é de R$ 8 mil. Anteriormente, o programa indicava uma premiação de cinco vezes a bolsa.