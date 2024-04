Prata nos Jogos de Tóquio, Rayssa Leal mira a conquista do ouro em Paris

"Eu quero trazer o ouro para o Brasil, quero dar muito orgulho para todos os brasileiros. Ter aquela sensação de subir no pódio em primeiro lugar, ter o hino do Brasil tocando é uma coisa totalmente diferente", disse.

"Eu quero evoluir mais, poder acertar mais manobras de sucesso que funcionam no skate, mais manobras de giro, que é a mais difícil. Então, é isso, ir mesmo sem medo", completou.

Obrigada pela torcida por aqui galerinha. Eu tô muito feliz! ????#fadinhaemtokyo #Olympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/eZkvF52euC

? Rayssa Leal - OFICIAL (@rayssaleal) July 26, 2021

Na busca por uma vaga em Paris, Rayssa Leal se qualificou para a Série de Classificação Olímpica, sendo que as 11 melhores do street feminino vão para Paris, respeitando os seguintes critérios: uma vaga no mínimo ao país sede (no máximo quatro), uma para o princípio da Universidalidade e máximo de três skatistas por país.