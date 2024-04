Brasileirão terá equipe de arbitragem 100% feminina pela 1ª vez

Regildenia Moura comentou sobre o momento histórico.

"É motivo de muito orgulho e satisfação fazer parte dessa equipe que vai escrever o nome na história do Campeonato Brasileiro, um dos principais campeonatos do mundo. É um momento histórico vivido pela arbitragem feminina da CBF, um momento em que a arbitragem feminina vem recebendo muito apoio, incentivo e investimento por parte do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que não tem medido esforços para capacitar e qualificar essas meninas", afirmou Regildênia.

"Não posso deixar de falar do presidente da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme, que tem me permitido trabalhar e desenvolver essas meninas. O que eu posso dizer é que uma hora tinha que acontecer o primeiro passo para que isso vire rotina, porque a gente deve analisar a arbitragem não pelo gênero,mas sim pela qualidade", finalizou.

Já Edina Alves, recordista em Copas do Mundo, falou sobre a importância da equipe ser composta apenas por mulheres em um campeonato da elite do futebol brasileiro.

"Participar de uma equipe 100% feminina no Brasileirão Série A é um momento histórico para o futebol brasileiro. Estou muito orgulhosa de fazer parte desta conquista, que representa não apenas a evolução do esporte, mas também a quebra de barreiras e a valorização do talento das mulheres no futebol. Espero que esta oportunidade abra portas para que mais mulheres se destaquem no cenário esportivo e inspirem outras gerações a perseguirem seus sonhos no futebol", disse Edina.

Curso FIFA-RAP Feminino