Paulo André cita "fracasso" do Cruzeiro em 2024 e conta objetivos para o resto da temporada

No andamento da temporada 2024, o Cruzeiro passa por uma mudança importante no seu departamento de futebol: Pedro Martins deixa a equipe e Paulo André assume interinamente o cargo de diretor de futebol da Raposa. Em entrevista coletiva nesta sexta, o ex-zagueiro citou o grande fracasso do time neste temporada.

"Faz dois anos e quatro meses que o Ronaldo assumiu a gestão do clube e, desde então, os principais objetivos esportivos e financeiros foram atingidos. Dentre eles, o acesso à Série A, a manutenção na Primeira Divisão e a classificação para a Copa Sul-Americana no ano passado. Pela primeira vez, este ano tivemos uma falha no nosso objetivo esportivo, que foi a queda na primeira fase da Copa do Brasil, o que evidentemente não estava nos planos. Para a gente, foi um grande fracasso", disse Paulo André.