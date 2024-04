Zubeldía cita ajuda de GPS para escalar André Silva em estreia no São Paulo

"Basicamente os jogadores jogaram muito nesse sistema com dois volantes, três meias-pontas e um centroavante. Mudamos um pouco a característica, jogamos com André Silva pela direita, ele nunca tinha feito essa função de ponta, mas vi no GPS que poderia render, ele se comprometeu a fazer o trabalho. Com Calleri e a presença de Luciano, poderia ser muito complicado para o Barcelona, porque são jogadores de área. Fizeram um bom trabalho, superamos o rival", prosseguiu.

Classificação e jogos Libertadores

A atuação desta quinta-feira aumenta a confiança do São Paulo antes do clássico da próxima segunda-feira, contra o Palmeiras, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Com duas vitórias nos últimos dois jogos disputados, com cinco gols marcados e nenhum sofrido, o Tricolor vive um clima mais leve após a chegada de Zubeldía, que não pretende parar por aí.

"Tivemos momentos muito bons e isso nos permite saber que podemos fazer essas coisas independentemente do contexto, de ser mandante ou visitante, no Brasileirão, Copa do Brasil... estamos tentando manejar as diferentes situações. Não é desculpa, mas temos um calendário importante, o Barcelona estava fresco, com jogadores descansados. Mas, administramos muito bem, Rafael defendeu duas bolas importantes. Um time que planeja chegar longe na competição precisa disso", concluiu.