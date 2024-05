São Paulo retorna ao Barradão após seis anos para enfrentar o Vitória

O São Paulo entra em campo neste domingo (5), às 16 horas (de Brasília), para encarar o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a primeira partida do tricolor paulista no estádio do rubro-negro baiano em seis anos, e os paulistas esperam ampliar a sequência invicta de quatro partidas, sendo três sob o comando do novo técnico Luis Zubeldía.

Depois de assistir in loco a vitória do São Paulo, por 3 a 0, sobre o Atlético-GO, com o interino Milton Cruz à beira do gramado, Zubeldía comandou a equipe tricolor na vitória sobre o Barcelona, por 2 a 0, no Equador, pela Libertadores; no empate sem gols com o Palmeiras; e na vitória por 3 a 1 sobre o Águia de Marabá, fora de casa, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

No Pará, Zubeldía optou por escalar um time quase todo reserva. A exceção foi o zagueiro Diego Costa. Arboleda, Igor Vinicius, Alisson, Luciano e Calleri sequer viajaram com o grupo, mas vão estar à disposição. A tendência é que o treinador argentino entre com força máxima para o duelo contra o Vitória. Machucado, o lateral-esquerdo Wellington foi desfalque na Copa do Brasil e não deve ir a campo.