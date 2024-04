Rony, do Palmeiras, vira líder de assistências e participações em gols nas últimas cinco Libertadores

Na noite da última quarta-feira, o Palmeiras venceu o Independiente del Valle-EQU de virada, por 3 a 2, em confronto válido pela Libertadores. Um dos destaques da equipe no Equador foi Rony.

O atacante tem sido peça fundamental para a equipe paulista. Não à toa, é o líder em assistências e participações em gols nas últimas cinco edições da Libertadores.

De acordo com dados do Sofascore, Rony balançou as redes 21 vezes e também distribuiu 15 assistências em suas últimas 44 partidas do torneio. O atacante, assim, soma 36 contribuições em gols, com média de participação de 0,81 por jogo.