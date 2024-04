Porto confirma renovação de contrato do técnico Sérgio Conceição

Nesta quinta-feira, o Porto confirmou a renovação do técnico Sérgio Conceição. Ainda não foi anunciado oficialmente a validade do novo contrato. Porém, o presidente do clube, Pinto da Costa, afirmou na quarta, durante campanha para as eleições do time, que ampliaria o vínculo do treinador até o fim da temporada de 2028.

