Júnior Santos, do Botafogo, chega a 9 participações em gols na Libertadores

? 12 dribles certos



? Nota Sofascore 7.50 pic.twitter.com/iTdFa5oDCo

? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 25, 2024

Júnior é o artilheiro da Libertadores com oito gols. Todos os tentos do atacante foram marcados ainda na pré-libertadores, onde o atleta enfrentou jogos de ida e volta contra Red Bull Bragantino e o Club Aurora, da Bolívia. Com a assistência realizada contra o Universitario nesta quarta (24), o jogador de 29 anos lidera o ranking de participações em gols, com nove contribuições.

Na atual temporada, contabilizando Libertadores, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca, Júnior Santos disputou 22 jogos, marcou 14 gols e realizou quatro assistências.

Com a vitória em cima do Universitario, o Botafogo conquistou os primeiros três pontos no Grupo D, mas ainda é o lanterna da chave. O próximo confronto do Glorioso é contra o Flamengo neste domingo (28), no Maracanã, às 11h, pelo Campeonato Brasileiro.