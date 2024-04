Fluminense empata com o Cerro Porteño no Paraguai e lidera grupo na Libertadores

O Fluminense viajou até Assunção, no Paraguai, e empatou sem gols com o Cerro Porteño-PAR nesta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores. Com o resultado, os tricolores seguem na liderança do Grupo A, com cinco pontos. Já os paraguaios foram para quatro, na terceira posição.

O confronto foi muito ruim tecnicamente, com raras chances de gol. O Fluminense teve a posse de bola, mas foi pouco criativo. Arias chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por mão do colombiano.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para enfrentar o Colo Colo-CHI, no dia 9 de maio, em Santiago. No dia anterior, o Cerro Porteño enfrenta o Alianza-PER, em Lima.