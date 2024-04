Flamengo inicia venda de ingressos para jogo com Amazonas

O Flamengo iniciou nesta quinta-feira a venda de ingressos para o jogo de ida contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. Inicialmente, os clientes do plano Nação Sócio-Torcedor poderão adquirir as entradas em diferentes horários no primeiro dia de comercialização dos bilhetes. A venda para o público geral começará apenas nesta sexta-feira.

O duelo entre Flamengo e Amazonas será disputado na quarta-feira que vem, dia 1º de maio, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A volta está prevista para o dia 22, em Manaus.

Confira os valores: