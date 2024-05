Líder de organizada é preso por envolvimento em morte e fabricação de bomba

Ainda conforme as investigações, as bombas eram fabricadas nas sedes das torcidas organizadas, onde os envolvidos zombavam das vítimas, chegando a compartilhar fotos dos feridos nas redes sociais.

A operação também faz parte das investigações que levaram à prisão dos envolvidos na morte do torcedor Pedro Lúcio dos Santos, conhecido como "Peu", torcedor do CSA e pai de um jogador da categoria de base do CRB.

O incidente ocorreu no dia 4 de maio de 2023, próximo ao estádio Rei Pelé, em Maceió, em um churrasquinho, onde Peu foi espancado por 12 homens da torcida rival. Socorrido às pressas para o Hospital Geral do Estado (HGE), Peu sucumbiu aos ferimentos três dias após o ataque. As investigações revelaram que o mesmo grupo envolvido na agressão a Peu havia atacado um motoqueiro horas antes, apenas por usar uma camisa do CSA.

Três meses após o evento, outro torcedor, desta vez do CRB, foi alvo de violência semelhante. Agredido com socos, chutes e um porrete com pregos, o indivíduo enfrenta hoje dificuldades motoras e de fala, um ano após o incidente.