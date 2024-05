Vargas entra, marca duas vezes e Atlético-MG arranca empate contra Flu

Briga no intervalo

O jogo ficou marcado por uma briga de torcidas antes do apito inicial de Raphael Claus. O tumulto começou quando torcedores do time mineiro tentaram rasgar uma faixa da Young Flu, uma das organizadas da equipe carioca. O acessório estava em um dos alambrados do estádio.

A reação foi imediata, e houve confronto em um dos corredores do Kléber Andrade. As câmeras do Premiere flagraram que, no momento da correria, mulheres e crianças estavam no local rumo às arquibancadas.

EMPATE HEROICO

O Galo voltou melhor para a segunda etapa e chegou ao ataque mais vezes e com mais perigo. A equipe de Gabriel Milito conseguiu quebrar a marcação e teve mais facilidade para chegar com perigo. Fábio foi acionado aos três minutos com jogada perigosa de Paulinho.

Com a melhora, Fernando Diniz mexeu no time e colocou Renato Augusto, Alexsander e Felipe Andrade para potencializar o time e viu sua estrela brilhar! Em passe errado de Everson na saída do gol, a bola foi parar nos pés de Alexsander, que deu passe na medida para Renato Augusto estufar as redes.