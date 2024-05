Recém-contratado, Serginho fica de fora dos relacionados do Santos para duelo com Guarani

Serginho ainda não fará a sua estreia com a camisa do Santos nesta segunda-feira. O meio-campista ficou de fora dos relacionados do Peixe para o jogo contra o Guarani, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 33 anos foi contratado no dia 23 de abril, após defender o Maringá-PR. O atleta não entra em campo desde o dia 6 do último mês, na final do Campeonato Paranaense, contra o Athletico-PR.

Dos três reforços anunciados pelo Santos após o vice do Paulistão, Serginho é o único que segue de fora. Escobar estreou contra o Avaí e deve manter a posição diante do Guarani e Patrick foi relacionado pela primeira vez.